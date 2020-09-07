الظالعي رئيساً للاتحاد الآسيوي للرجبي لأربع سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الجمعية العمومية، غير العادية للاتحاد الآسيوي للرجبي بتقنية الفيديو والتي كانت مخصصة، لإجراء تصويت على تمديد العضوية لرئاسة الاتحاد الآسيوي من عامين إلى أربع أعوام، وشارك في الاجتماع 25 عضواً، وأسفرت نتيجة التصويت عن التمديد لقيس الظالعي، ليستمر رئيساً للاتحاد لأربع سنوات بدلاً من عامين ، ونال الظالعي ثقة الأعضاء بموافقة 22 صوتاً من إجمالي 25 صوتاً.

وتلقى الظالعي التهنئة من الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته. وكذلك تلقى التهاني من زملائه أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد وكافة العاملين والإداريين والفنيين بالاتحاد، كما تلقى التهنئة من أعضاء المنتخب الوطني للرجال والشباب والفتيات.

وقدم الظالعي الشكر للجميع، معرباً عن سعادته وفخره بقيادة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم لاتحاد الإمارات وزملائه أعضاء مجلس الإدارة، وإلى كافة العاملين بالاتحاد واللاعبين.