شكرا لقرائتكم خبر عن الظالعي رئيساً للاتحاد الآسيوي للرجبي لأربع سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الجمعية العمومية، غير العادية للاتحاد الآسيوي للرجبي بتقنية الفيديو والتي كانت مخصصة، لإجراء تصويت على تمديد العضوية لرئاسة الاتحاد الآسيوي من عامين إلى أربع أعوام، وشارك في الاجتماع 25 عضواً، وأسفرت نتيجة التصويت عن التمديد لقيس الظالعي، ليستمر رئيساً للاتحاد لأربع سنوات بدلاً من عامين ، ونال الظالعي ثقة الأعضاء بموافقة 22 صوتاً من إجمالي 25 صوتاً.
وتلقى الظالعي التهنئة من الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته. وكذلك تلقى التهاني من زملائه أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد وكافة العاملين والإداريين والفنيين بالاتحاد، كما تلقى التهنئة من أعضاء المنتخب الوطني للرجال والشباب والفتيات.
وقدم الظالعي الشكر للجميع، معرباً عن سعادته وفخره بقيادة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم لاتحاد الإمارات وزملائه أعضاء مجلس الإدارة، وإلى كافة العاملين بالاتحاد واللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر الظالعي رئيساً للاتحاد الآسيوي للرجبي لأربع سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.