شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية في دورة دبي للأندية المجتمعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منافسات دورة دبي للأندية المجتمعية والجاليات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي منافسات قوية بين الفرق واللاعبين من مختلف الجنسيات في رياضات كرة القدم والسلة والكريكت والريشة الطائرة، وتقام فعاليات الدورة في ملاعب عالم دبي للرياضة بقاعات زعبيل 4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى يوم 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ودشن فريقا النادي المصري الاجتماعي والنادي السوداني الاجتماعي فعاليات الدورة بلقائهما في منافسات بطولة كرة القدم التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي، في مركز دبي التجاري العالمي، وفاز خلالها النادي المصري على النادي السوداني، كما أقيمت منافسات بطولة الريشة الطائرة أيضاً في قاعات عالم دبي للرياضة التي شهدت إقبالًا كبيراً ومنافسات قوية بين 14 نادياً مجتمعياً وجالية لتتحول قاعات عالم دبي للرياضة إلى منصة يلتقي فيها الرياضيون من مختلف الثقافات، والجنسيات.

وقال أحمد إبراهيم مدير قسم الفعاليات المجتمعية: نحن سعداء بالإقبال الكبير من الأندية المجتمعية والجاليات من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يحقق الهدف الرئيسي من تنظيم الدورة وهو توفير منصة تجمع كل الجنسيات التي تعيش في دبي، وتزيد على 200 جنسية لتعزيز الترابط والتعارف فيما بينهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني من خلال إتاحة الفرصة لهم لممارسة رياضتهم المفضلة في أجواء تنافسية مجتمعية شيقة، وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات.

وفي منافسات بطولة كرة السلة التي أقيمت في الصالة المغطاة بنادي شباب الأهلي بالممزر، فاز في فئة السيدات فريق الجالية السورية على فريق النادي المصري الاجتماعي بنتيجة 48 - 33.

وأسفرت منافسات بطولة الريشة الطائرة فئة الرجال عن تأهل لاعبين من أربع دول مختلفة الصين والهند وباكستان وسوريا، يلتقون يوم الجمعة المقبل للتنافس في أدوار نصف النهائي، والنهائي، حيث يلتقي الصيني تشي ليانج مع الباكستاني منذر عبدالرحمن، كما يلتقي الهندي ساشين سيث مع السوري محمود طيفور.

وفي منافسات السيدات تدشن يوم الجمعة المقبل الهندية تانيشا كراستو ذات السبعة عشر عاماً التي تعد أفضل لاعبة شابة في فئة الزوجي بالهند والتي مثلت بلادها في بطولة العالم للناشئين للريشة الطائرة، حيث تلتقي مع الإماراتية بشرى محمد نجار، وتلتقي الفائزة من هذه المباراة مع الصينية ديانا وو، وتنتظر الفلبينية جيني إسكولار الفائزة من هذه المباراة، كما تلتقي السورية ديما خفاجي مع السريلانكية كلارنانجي سفالينجا، وتلتقي الفائزة مع الهندية تانيكا سكويرا.

ويشارك في هذه الدورة 14 نادياً من الأندية المجتمعية والجاليات المختلفة بدبي وهي: النادي الهندي، النادي الباكستاني، النادي الاجتماعي الأردني، النادي الاجتماعي السوداني، النادي الاجتماعي المصري، النادي الاجتماعي الفلبيني، الجالية اللبنانية، الجالية السورية، الجالية النيبالية، الجالية السيريلانكية، الجالية الأمريكية، الجالية الإندونيسية، والجالية اليمنية، والجالية الصينية.