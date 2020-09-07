شراكة بين اتحاد المبارزة و«أبسوليوت فينسينج» الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع اتحاد الإمارات للمبارزة اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة العالمية الأمريكية «أبسوليوت فينسينج» لمعدات المبارزة، الرائدة في تصنيع وتوريد معدات وملابس رياضة المبارزة عالمياً.

وبموجب الاتفاقية تقدم الشركة الأدوات الرياضية وملابس المبارزة للاعبي المنتخبات الوطنية لمدة 4 سنوات، اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل وحتى نهاية عام 2024.

وقع الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات للمبارزة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وعن شركة «أبسوليوت» لمعدات المبارزة جاري لو رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط التطوير والتحديث التي يتبناها مجلس إدارة الاتحاد، التي تهدف إلى التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية لتطوير منظومة العمل، واستقطاب خبرات وقدرات متميزة للاتحاد والمنتخبات الوطنية، حيث كانت البداية بتوقيع اتفاقية شراكة وخدمات استراتيجية واستشارات رياضية مع شركة «تيما الدولية» للإدارة الرياضية، بعقد مدته أربع سنوات، بهدف التطوير الفني للمنتخبات الوطنية وإقامة المعسكرات والتجمعات الرياضية بإشراف مدربين عالميين لتطوير أداء منتخباتنا الوطنية.

وأوضح القاسمي أنه بموجب الاتفاقية ستحظى المنتخبات الوطنية للمبارزة بدولة الإمارات بتجهيزات لتجهيز 24 لاعباً ولاعبة بأدوات ومعدات عالية الجودة لأعضاء المنتخب الوطني، بالإضافة إلى متطلبات استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى التي تنظمها الدولة والبطولات العالمية، حيث ستوفر الشركة «بوديوم» لإقامة نهائيات البطولات الدولية الكبرى، وكذلك توفير 4 ملاعب مبارزة ملونة عالمية لمباريات الأدوار نصف النهائية والنهائية، وأجهزة التحكيم والتسجيل الإلكترونية الخاصة بها، وهي أدوات ومعدات كانت تكلف الاتحاد كثيراً في توفيرها خلال استضافته للبطولات الدولية الماضية.

وكشف رئيس اتحاد المبارزة بأنه ضمن الشراكة الاستراتيجية مع شركة «تيما الدولية» تم الاتفاق على توفير رعاية للمواهب المتميزة لتأهيلهم وتقديم الدعم لهم عن طريق دعم مشاركتهم بالبطولات والمعسكرات الدولية لمدة 4 سنوات، وأنه تم اختيار اللاعب عبد الله أهلي واللاعبة عائشة عبيد لتشملهم رعاية الشركة باعتبارهما من المواهب التي يسعى الاتحاد لتأهيلها وتطوير مستوياتها للوصول بها إلى العالمية، كما تشمل الاتفاقية أيضاً تطوير وإطلاق موقع إلكتروني جديد للاتحاد بهدف مواكبة التحديث والتطوير في المنظومة الشاملة التي يتبناها الاتحاد في كافة مناحي العمل الداخلي له.