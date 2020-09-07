تعاون مشترك بين «الشارقة الرياضي» والمجلس البلدي بخورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمّن عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، جهود المجلس البلدي بخورفكان، واهتمامه بالرياضة والتفاعل مع كل ما يخصها، والترحيب بالتعاون مع المجلس وتنفيذ خططه لتطوير الرياضة في جميع المدن والمناطق في الإمارة الباسمة.

جاء ذلك خلال زيارته للمجلس البلدي بخورفكان بحضور راشد النقبي رئيس المجلس البلدي بخورفكان، وسعيد عبدالله النقبي نائب رئيس المجلس البلدي، ومحمد الجوهري عضو المجلس البلدي، وعبدالله علي سلطان الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاحتراف في مجلس الشارقة الرياضي، وسالم راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، وخليل غانم الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم، وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي في المجلس.

وقال عيسى هلال: تأتي هذه الزيارة ضمن حرص المجلس على تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات والهيئات للعمل بكل ما يثري الرياضة في الإمارة، ويساهم في نشر الثقافة الرياضية بين كل فئات المجتمع، نتطلع للتعاون مع المجلس البلدي في خورفكان خلال الفترة القادمة، خاصة مع جهودهم الواسعة والكبيرة مع نادي خورفكان، ودعمهم الكبير لمختلف أنشطة وفعاليات النادي م ما يساهم في رفعة الرياضة في الإمارة بشكل يواكب الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة والإمكانات العالية المتوفرة.

بدوره، أثنى راشد النقبي على اهتمام مجلس الشارقة الرياضي ومتابعته لكل ما يساهم في دعم الرياضة، ودفع عجلته لتحقيق الإنجازات في الإمارة الباسمة، وفي مختلف مدنها، حيث سيعمل المجلس البلدي بشكل أكبر على تعزيز تواجدها والاهتمام بكل ما يخدم الرياضة في مدينة خورفكان بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي.