اتحاد الألعاب الشتوية ينتظر توجيهات «الهيئة» لاستئناف النشاط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للألعاب الشتوية، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور أحمد مبارك المزروعي على اتصال يومي مع الإدارة التنفيذية بالاتحاد لمتابعة آخر المستجدات في التجهيز لعودة التدريبات والمسابقات.

ولفت القبيسي إلى جود تصورات سواء للتدريبات أو المسابقات لكنها تنتظر فقط صدور التوجيه من المجالس الرياضية والهيئة العامة للرياضة، لاستئناف التدريبات والأنشطة مع تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد من الجهات الرسمية بأدق تفاصيله حفاظاً على اللاعبين والمدربين والحكام وكل أعضاء المنظومة في الرياضات الجليدية كافة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد بخلاف الاتصالات شبه اليومية يعقد اجتماعاً «عن بعد» عبر برامج الاتصال المرئي كل أسبوعين، وبالنسبة لتدريبات «السكي» فإن اللاعبين بدأوا في العودة للتمرينات الخفيفة في دبي، بدون إقامة بطولات أو تجمعات، ومجلس الإدارة اطلع في اجتماعه الأخير على أجندة المسابقات المقترحة لـ «السكي» للموسمين الحالي والمقبل.

ونوه في هذا الصدد بأنه تم الاتفاق على مخاطبة الهيئة العامة للرياضة للحصول على موافقتها من أجل تنظيم بعض الفعاليات، أما فيما يخص تدريبات منتخب الهوكي وبرامجه فهي بانتظار صدور موافقة مجلس أبوظبي الرياضي في ضوء المراحل التي تم توزيع الرياضات بأنواعها المختلفة عليها سواء للألعاب الفردية أو الجماعية داخل الصالات أو خارجها، مبيناً أن التدريبات حالياً تتم بشكل فردي معظمها «عن بعد» مع الجهاز الفني للمنتخب.

وعن مدى جاهزية الصالات للتدريب في أبوظبي قال: البروتوكول الطبي وصل إلينا من الجهات المعنية، والترتيبات الداخلية بالصالات يتم اتخاذها، لكن الرياضات الجليدية وبيئتها تحتاج إلى تدقيق كبير لتوفير وسائل الوقاية، ونحن نقدر تريث مجلس أبوظبي الرياضي في إصدار الموافقات بالعودة لهذا النوع من الرياضات، ونحن متفائلون بأنه خلال الأسبوعين الحالي والقادم سوف تصدر الموافقة من مجلس أبوظبي الرياضي المشروطة بتطبيق البروتوكول الطبي المعتمد.

وحول ملامح التصور الخاص ببطولات «السكي» التي تعد الأقرب للعودة قال القبيسي: «سوف نستكمل بطولة الدوري في شهر أكتوبر المقبل، أما دوري الموسم الجديد فمن المرجح أن يقام في شهر يناير، وسيكون الموسم المقبل مضغوطاً نظراً لضيق الوقت لأن فترة التوقف اقتطعت فترة من الزمن كان من المخطط أن تشهد إنهاء مسابقات الموسم الماضي، وإتاحة الفرصة لإعداد الفرق للموسم المقبل».