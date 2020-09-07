ختام ناجح لفعالية «تجديف الشارقة الافتراضي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل مجلس الشارقة الرياضي أمس السبت الستار على فعاليته الرياضية «تجديف الشارقة الافتراضي» التي شارك فيها 300 مشارك ومشاركة من 25 جنسية من داخل وخارج الدولة ونظمها بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وشركة القدرة للخدمات و11 صالة رياضية في مختلف إمارات الدولة.

وتأتي الفعالية التي انطلقت في التاسع من أغسطس الماضي كمبادرة رياضية مجتمعية لحث الجميع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتأكيد أهميتها في حياة كل فرد في المجتمع.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إن هذه الفعالية تأتي امتداداً للفعاليات والمبادرات الرياضية الافتراضية خلال الفترة السابقة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن حرص المجلس على الاستمرار في تنظيم الأنشطة لمختلف فئات المجتمع.

وقال: شهدت الفعالية نجاحاً كبيراً، حيث حرص المجلس عبر إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية على تقديم فعالية جديدة أتيحت فيها الفرصة لممارسي الرياضة بشكل عام ورياضة التجديف بشكل خاص للمشاركة فيها ووجدت تفاعلاً لافتاً حتى من خارج الدولة ما يؤكد التأثير الإيجابي لهذه الفعاليات على مختلف فئات المجتمع مع الحرص على تنويع الفعاليات لتشمل أكبر عدد من محبي الرياضة وممارستها بشتى الطرق في ظل الظروف التي توقف فيها النشاط الرياضي لكن هذه الفعاليات الافتراضية أتاحت الفرص للمواصلة وتأكيد أهمية الرياضة وجعلها أسلوب حياة يومي.

وثمن جهود فريق العمل في إنجاح هذه المبادرة من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وشركة القدرة للخدمات والصالات الرياضية في مختلف إمارات الدولة وفريق إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.

من جهته أثنى ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية على الإقبال الذي شهدته الفعالية بمشاركة 300 من 25 جنسية من داخل وخارج الدولة مثل السعودية والبحرين والكويت وعمان والأردن وأمريكا بما يمثل تسويقاً وترويجياً لفعاليات المجلس ومبادراته التي تجد تفاعلاً كبيراً ليس فقط على المستوى المحلي.

وقال: نسعى لاستمرار العمل في اختيار أفضل المبادرات والفعاليات الرياضية والمجتمعية بالتنسيق والتعاون والتكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات بما يخدم الصالح العام والمجتمع بكافة فئاته والخروج بأفضل النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة.