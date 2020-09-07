تعادل رديف كلباء وخورفكان ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل رديف اتحاد كلباء مع نظيره خورفكان 2-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس السبت على ملعب كلباء ضمن استعدادات الفريقين لاستحقاقات الموسم الكروي الجديد.

وأعرب بدر صالح مدرب فريق الرديف بخورفكان عن رضاه بالمستوى الذي ظهر به الفريق في أولى تجاربه الودية، لاسيما أن الاستعدادات للموسم الجديد لم تبدأ في وقت مبكر بعكس الفرق المنافسة، وذلك لأسباب عديدة منها ظروف جائحة كورونا والبروتوكول الخاص بها الذي وصل متأخراً بالإضافة لأعمال الصيانة في الملاعب، منوهاً بأن الفريق بحاجة لخوض المزيد من المباريات الودية قبل بداية الموسم للوصول للتشكيلة الأساسية.

وعن الجاهزية الفنية قال: نحتاج لمزيد من الوقت للوصول إلى المستوى الذي نطمح إليه ونشكر إدارة شركة خورفكان لكرة القدم على اهتمامها بالفريق ونطلب منها مزيداً من الدعم للحصول على نتائج إيجابية خاصة أن الهدف الاستراتيجي هو تكوين فريق يفيد الفريق الأول مستقبلاً.

وأشاد بدر صالح باللاعبين على التزامهم في التدريبات والمجهود البدني الذي يبذلونه واللعب بروح وتركيز عاليين وإعطاء كل ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات الودية.