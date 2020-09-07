فريق الإمارات للدراجات يشارك في سباق تيرينو أدرياتيكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوجه فريق الإمارات للدراجات الهوائية اليوم الأحد إلى إيطاليا، لخوض منافسات سباق تيرينو - أدرياتيكو الذي يقام ضمن الجولة العالمية المتتالية خلال الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجاري.

وسيتولى روي كوستا مهمة قيادة تشكيلة فريق الإمارات للدراجات الهوائية في هذا السباق الذي يقام على مدى 8 أيام، وينطلق من منطقة ليدو دي كامايور، ثم ينتهي في بلدة سان بينيديتو ديل ترونتو.

ويتطلع كوستا إلى تحقيق نتيجة متقدمة في التصنيف العام، فضلاً عن زميله فيرناندو جافيريا الذي يأمل أن يضيف فوزاً خامساً إلى سجله هذا الموسم، كما سيحظى ميكيل بيرج بفرصة اختبار قدراته ومهاراته في السباقات ضد الزمن في المرحلة الثامنة من هذا السباق.

وقال ماركو مارزانو المدير الرياضي للفريق: يمثل سباق تيرينو- أدرياتيكو مرحلة مهمة بالنسبة للفريق، حيث ستتوافر لدينا خيارات متعددة فيه، ويتولى روي كوستا مهمة السباقات الطويلة، ويتطلع إلى تحقيق الفوز في التصنيف العام، أما جافيريا فسيتولى مهمة سباقات السرعة، ويأمل أن يتمكن من تحقيق الفوز في إحدى المراحل، كما أننا نعتمد على الدراج الشاب ميكيل بيرج، لخوض السباقات ضد الزمن التي تناسب مهاراته وقدراته.

وسيقود التشكيلة التي تتضمن 7 دراجين، المديران الرياضيان ماركو مارزانو (إيطاليا) وباولو تيرالونغو (إيطاليا)، وتشمل كلاً من روي كوستا (البرتغال) وميكيل بيرج (الدنمارك) وفيرناندو جافيريا (كولومبيا) وماكس ريتشيزي (الأرجنتين) وألكسندر ريابوشينكو (بلجيكا) وسيرجيو هيناو (كولومبيا) وسيباستيان مولانو (كولومبيا).