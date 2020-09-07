شكرا لقرائتكم خبر عن والدة عبد الوهاب: الأهلي دفع مستحقات ابنى بالكامل وبنينا بها مسجدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، الظهير الأيسر الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ومنتخب مصر، أن محمد كان يفضل اللعب للنادي الأهلي على الاحتراف الخارجي، وتابعت: "محمد كان عاشقاً للنادي الأهلي وروحه صعدت إلى خالقها فى النادى، وخبر انتقال عبد الوهاب إلى الأهلى كان أسعد خبر فى حياتنا جميعا".

وتحدثت والدة الراحل محمد عبد الوهاب، فى تصريحات تليفزيونية، عن الإنجازات التي حققها نجلها مع القلعة الحمراء، معلقة: "محمد حقق إنجازات مع الأهلي خلال عامين لم يحققها لاعبون أمضوا فى النادى سنوات طويلة.. الأهلى أعطى لمحمد كافه حقوقه بعد وفاته"، وأضافت: "قمت بتشييد مسجد لعبد الوهاب بعد وفاته من مستحقاته وحصلنا على جميع المستحقات".