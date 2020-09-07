شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يترك تدريب طنطا ويتولى المسئولية الفنية لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أحمد سامى، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى طنطا، اعتذارا إلى مسئولى النادى عن استكمال مهمته كمديرا فنيا للفريق، وأكد سامى، أنه سعيد بالفترة القصيرة التى تولى فيها المهمة رغم الصعاب الكبيرة التى واجهها، مشيدا بمجلس إدارة طنطا الذى كان يعمل على تسهيل كل الصعاب التى واجهت الفريق.

لم يكشف سامى الأسباب التى دفعته إلى تقديم الاعتذار على الرغم من الصورة الطيبة التى ظهر عليها الفريق بعد توليه المسؤلية خلال المباراتين الأخيرتين من بطولة الدورى العام، وكان سامى قد تولى المسؤولية الفنية لطنطا خلفا لمحمد صلاح لمدة عدة أيام فقط.

في الوقت الذى يتولى أحمد سامى، تدريب سموحة بعد عقده جلسة مع إدارة النادى برئاسة فرج عامر شهدت اتفاقه على كافة تفاصيل التعاقد.