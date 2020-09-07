شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأثنين 7 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأثنين الموافق 7 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة على ستاد الإسكندرية ومباراة وادى دجلة والمقاولون العرب على ستاد بتروسبورت ومباراة الاسماعيلى ونادى مصر على ستاد الإسماعيلية ومباراة حرس الحدود والاهلى على ستاد المكس بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة

تقام مباراة الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة في الثالثة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل مع طنطا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما حقق الفريق الفيومى فوزاً عريضاً على الاسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

موعد مباراة وادى دجلة والمقاولون العرب

تقام مباراة وادى دجلة والمقاولون العرب في تمام السادسة مساء اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها وادى دجلة بمعنويات منخفضة بعد خسارته أمام الاهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 13 وتعادل في 4 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

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موعد مباراة الاسماعيلى ونادى مصر

تقام مباراة الاسماعيلى ونادى مصر في تمام السادسة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسماعيلية في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من مصر المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل نادى مصر مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 23 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 وتعادل في 9 وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى

موعد مباراة حرس الحدود والاهلى

تقام مباراة حرس الحدود والاهلى في الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد حرس الحدود بالمكس ، فبعد خسارة لقاء القمة أمام الزمالك تمكن المارد الأحمر من الفوز بصعوبة على الجونة بهدف نظيف قبل أن ينتصر بسهولة على المصري، ثم تمكن من الفوز في لقاء وادي دجلة بعد جدل بسبب الهدف الذي تم إلغاءه للمنافس.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة وبفارق 17 نقطة كاملة عن الغريم المعتاد نادي الزمالك.

في الوقت نفسه فإن حرس الحدود يدخل المباراة بعد سلسة من التعادلات آخرها تعادل أمام نادي مصر صاحب المركز قبل الأخير، ويصارع الحدود من أجل البقاء في الدوري، ويخوض المباراة تحت إدارة محمد حليم .

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.