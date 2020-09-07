شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يغيب رسميًا عن مباراتى الزمالك أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، غياب محمد عبد الشافي ظهير الفريق رسميًا عن مواجهتي الرجاء المغربي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكشف عضو مجلس الزمالك، أن الثنائى أشرف بنشرقى وفرجانى ساسي يحتاجان 7 أيام لكلًا منهما للتعافى من إصاباتهما، أمام طلائع الجيش مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري.
وقال تيجانا في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم، الاثنين، إن مرتضى منصور أمر بطائرة خاصة لسفر الفريق إلى المغرب لملاقاة الرجاء بدوري الأبطال.
وتمنى يوسف أن تمر الأمور على خير في الأيام المقبلة، قائلا: "لا نريد أي إصابات جديدة خاصة أن الوقت اقترب على مواجهة الرجاء".
وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه.
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