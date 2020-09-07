شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى: مباراة اعتزال متعب مؤجلة لبعد كورونا.. و غالى مستمر مع الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، ومدير أعمال عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن مباراة إعتزال الأخير، وأكد نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية: "مباراة إعتزال عماد متعب لم يتم إلغائها حتى الوقت الجاري، وهناك مفاوضات مستمرة لإقامة المهرجان الذي سيليق بتاريخ اللاعب".

وتابع شوقى: "المفاوضات جارية حتى الآن ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا ولكن نحن نعمل على ذلك".

وأتم: "الفرق الأقرب لمواجهتها في لقاء الإعتزال من أندية في إسبانيا أو إيطاليا ولكن الدوري الإنجليزي مُستبعد ولكن كل شيء وارد".

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كما كشف المدير التنفيذى للشركة المسئولة عن نادى الجونة، ومدير أعمال حسام غالى، قائد النادى الأهلى ومنتخب مصر سابقًا، حقيقة رحيل غالى عن الجونة للعودة فى العمل بالنادى الأهلى من جديد، قائلاً: "غالى لم يبلغني بالرحيل عن الوقت الجارى ولا جديد في هذا الموضوع"، وتابع: "حسام غالى مستمر في عمله مع الجونة ومستقبله لم يحسم".

وتحدث نادر شوقي، والوكيل السابق لرمضان صبحي، عن انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز، بعدما أعلن مسؤولو النادى الأخير إقامة مؤتمر صحفي لتقديم اللاعب اليوم الإثنين، مؤكدًا: "كان هناك علاقة مع رمضان صبحب باعتبارى وكيله ولكن الآن ليس لي تدخل في شأنه".

وأضاف: "ليس لي علاقة الآن برمضان صبحي ولا بإنضمامه إلى صفوف نادي بيراميدز ولا أعلم أي شيء في ذلك الأمر".