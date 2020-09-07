ملف الأحد.. الزمالك يتخطى طلائع الجيش.. و"فيفا" يُحذر اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 6 سبتمبر 2020.
شوبير معلقًا على مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري
أديب: سأدفع ٢٠ ألف جنيه مكافأة لمن يدلنا على كأس أفريقيا الضائع
حسن مصطفي: لم أقصد عدم دعوة مرتضى للقرعة.. ودعوت الخطيب لأنه مثال يحتذي به
الأهلي يفوز على الإتحاد ويعدل النتيجة في سلسلة نهائي دوري السوبر للسلة
خاص.. رمضان يعلن انضمامه رسميا لبيراميدز يوم الإثنين في مؤتمر صحفي
الزمالك يتخطى طلائع الجيش ويواصل الانفراد بوصافة الدوري
فرج عامر: قبول توجيه الشكر لحمادة صدقي.. وناجي مستمر في منصبه
خاص.. محمد إبراهيم يفضل الأهلي على بيراميدز
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