أحمد سامي يستقيل من تدريب طنطا بعد أقل من اسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق طنطا، التقدم باستقالته رسميا من منصبه بعد الخسارة امام الإنتاج الحربي بالدوري.
وقال أحمد سامي في تصريحات لـ" الخليج 365": وجدت ان الظروف صعبة للغاية بعد التعادل امام الاتحاد السكندري ثم الخسارة ضد الإنتاج الحربي ولذلك أبلغت مدير الكرة بنادي طنطا باستقالتي وصعوبة استمراري في المنصب ".
وأضاف:" إدارة طنطا تعاملت مع استقالتي بشكل محترف واشكرها علي الاستجابة لطلبي بعدم الإستمرار مع الفريق بعيدا عن انني توليت المهمة منذ أيام قليلة فقط".
وقبل 6 أيام، أعلن نادي طنطا إقالة محمد صلاح من تدريب الفريق بعد أقل من أسبوعين فقط من تعيينه مديرا فنيا، واستقدام أحمد سامي بدلا منه.
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