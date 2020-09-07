شوبير معلقًا على مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، أن سيعلق على مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 25 بدوري we المصري.

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" العوده للتعليق اليوم الاهلي وحرس الحدود باذن الله دعواتكم".

وتقام مباراة حرس الحدود أمام الأهلي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الماكس بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف، وتنقل عبر قناة " on time sports ".

ويدخل الأهلي المباراة محتلا صدارة ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.