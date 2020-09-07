المقاصة يُعلن موعد بداية التفاوض لبيع محمد إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، عن موقف ناديه من المفاوضات مع أي نادِ لشراء أو بيع لاعب سوى بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال عبد السلام في تصريحات عبر قناة Ten إنه يرغب في الحفاظ على تركيز لاعبيه حاليًا لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري.

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وأوضح، أن مصر المقاصة لم يصله عرض رسمي لضم محمد إبراهيم أو أي لاعب، لكن بالتأكيد هناك إتصالات من وكلاء أو مسؤولي أندية بمسؤولين لدينا، ولا أنكر ذلك".

وأكد، أن ناديه لن يتفاوض على بيع محمد إبراهيم أو لاعب غيره، أو شراء لاعب من نادِ آخر إلا بعد نهاية الموسم نهائيًا.

وأشار إلى مصر المقاصة يسعى للحفاظ على تركيز لاعبيه، لافتا أن الفريق يحتل حاليًا المركز العاشر في ترتيب الدوري ويريد تحسين هذا الترتيب.