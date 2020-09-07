أيمن منصور يتحدث عن مفاوضات الأهلي لضم نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أيمن منصور، والد اللاعب أحمد أيمن منصور مدافع نادي بيراميدز، على مفاوضات الأهلي مع نجله لضمه خلال الفترة الماضية.

وقال منصور في تصريحات لقناة النهار وان، إنه يتمنى انتقال نجله إلى صفوف الزمالك، نافيًا في الوقت نفسه تدخله في إتخاذ القرار بشأن العروض المقدمة للاعب بيراميدز.

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واوضح، أن نجله يرتبط بعقد مع بيراميدز لمدة موسمين مقبلين، والنادي لا يرغب في التفريط فيه كونه من العناصر الأساسية به.

وتابع:" الأهلي قام بجسنبض أحمد من قبل ودخل في مفاوضات معه لكن الأمور لم تتم، أتمنى أن ينتقل اللاعب إلى الزمالك كونه من أبناء النادي".

وأكد، أن القرار متروك لنجله، فهو لا يتدخل نهائيًا بشأن العروض المقدمة لأحمد، مؤكدا أن لاعب بيراميدز هو القرار الأول والأخير بها.