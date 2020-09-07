إسماعيل يوسف: عبد الشافي يغيب عن مواجهتي الرجاء.. وساسي وبنشرقي يحتاجان 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمد عبد الشافي ظهير الفريق لن يتمكن من اللحاق بمواجهتي الرجاء المغربي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف يوسف في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، أن الثنائي أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي يحتاجان 7 أيام لكلًا منهما للتعافي من إصاباتهما.

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وأوضح، أن إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور ستوفر طائرة خاصة لسفر الفريق إلى المغرب لملاقاة الرجاء.

وأشار إلى أنه يتمنى أن تسير الأمور على خير في الأيام المقبلة، لا نريد أي إصابات جديدة خاصة أن الوقت اقترب على مواجهة الرجاء".

وتعرض الثنائي ساسي وبنشرقي للإصابة أمام طلائع الجيش مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة 25 من دوري We المصري.