أديب: سأدفع ٢٠ ألف جنيه مكافأة لمن يدلنا على كأس أفريقيا الضائع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

علق الإعلامي عمرو أديب، على ما اثير مؤخراً حول بيان الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن فقدان عدد من الكؤوس والميداليات، وأبرزها نسخة كأس أمم أفريقيا.

وقال أديب عبر ظهوره في برنامجه على قناة " mbc مصر" :" مستعد لمنح ٢٠ الف جنيه مكافأة لمن يدلنا على كأس أفريقيا الضائع".

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن فتح تحقيق بشأن اختفاء عدد من الكؤوس والميداليات.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد فجر القضية عندما أعلن عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت اختفاء كأس الأمم الأفريقية والتي احتفظت به مصر بعد الفوز باللقب لثلاث نسخ متتالية.