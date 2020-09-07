رد رسمي من الزمالك حول تأجيل مباراة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه لا يتوقع تأجيل مباراة الرجاء البيضاوي المغربي.

وأضاف نجل رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من مساء الأحد :"لا أتوقع تأجيل مباراة الرجاء، ما يتردد مجرد إشاعات".

وتابع :"لم نحصل على خطاب رسمي بتأجيل المباراة، النادي قام بحجز التذاكر، ونستعد الآن لمباراة الرجاء والهدف هو الحصول على البطولة الأفريقية".

وتردد في الأيام الماضية عن تأجيل مباريات دور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال على أن تقام في أكتوبر المقبل.

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الاتحاد الأفريقي حدد في وقت سابق مواعيد دور نصف النهائي حيث ستقام مباراتي الذهاب في 25 و26 على أن تقام موقعتي الإياب في 2 و3 من أكتوبر.

وأسفرت قرعة دور الأربعة عن موقعتي من العيار الثقيل حيث سيواجه الأهلي نظيره الوداد بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء البيضاوي.

ومن المقرر أن يخرج الأهلي والزمالك لخوض لقاء الذهاب في المغرب، في المقابل ستقام موقعتي الإياب في مصر.

ونجح الأهلي في الوصول للمربع الذهبي بإقصاء صنداونز بطل جنوب أفريقيا، في المقابل حسم الزمالك بطاقة التأهل من خلال الفوز على حامل اللقب في آخر نسختين الترجي التونسي.

جدير بالذكر أن الأهلي لم يحقق لقب دوري الأبطال منذ 2013 بعد الفوز على أورلاندو بطل جنوب أفريقيا، في المقابل كان آخر تتويج للزمالك بلقب دوري الأبطال على حساب الرجاء في نسخة 2002.