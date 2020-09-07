حسن مصطفي: لم أقصد عدم دعوة مرتضى للقرعة.. ودعوت الخطيب لأنه مثال يحتذي به

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أكد الدكتور حسن مصطفي، رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، أنه قام بدعوة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحضور قرعة كأس العالم لكرة اليد، لأنه مثال يحتذى به، مشيراً إلى أنه لا توجد خلافات مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقال مصطفى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة الحدث: "دائما لا أقوم بمجاملة أي شخص خلال تواجدي في مكان عملي، والتواجد فقط يكون للكفاءات وليس للمجاملة وهذا الأمر معروف عني دائما".

وأضاف: "أنا أنتمي للنادي الأهلي، ولكنني كنت لاعبا في نادي الزمالك، وأحترم نادي الزمالك جيدا ولم يكن هناك قصد في عدم حضور رئيس الزمالك لحضور قرعة بطولة العالم لكرة اليد، وتواجد الخطيب لأنه صديق شخصي لي وعدم وجود دعوة لرئيس الزمالك مرتضي منصور لأنه ليس صديق شخصي لي وهذا هو الأمر فقط وليس هناك خلافات بيننا".

وأكمل: "أحترم نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك، وتواجد محمود الخطيب لأنه نموذج يحتذي به للاعبين وأن يكون تواجدة دافع لهؤلاء اللاعبين، وتواجدة أيضا أؤكد أنه صديقي شخصي لي وهو من ضمن حقوقي تم دعوة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء".

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وواصل: "بالنسبة للمشاكل المتواجدة بين ناديي الأهلي والزمالك لم أنظر لها مطلقا لأنني أتعامل كرئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد فقط، ونادي الزمالك قيمة كبيرة للغاية وأنني كنت لاعبا في نادي الزمالك سابقا".

وبسؤاله عن تصريحاته عن الرئيس حسني مبارك، قال مصطفى: "تم تحريف الحديث تماما ولم يتواصل معي الرئيس مبارك من أجل تفويت مباراة فرنسا ببطولة العالم، وفازت فرنسا بالمباراة بشق الأنفس، وخلال المباراة النهائية كان هناك حديث يجمع بيني وبين رئيس فرنسا "شيراك" وأكد لي بأنه كان يتوقع أن تفوز مصر بهذه المباراة لأن الشوط الأول كان قد غنتهي بتقدم الفراعنة، ولكن فازت فرنسا في آخر المباراة".

وأكمل: "شيراك قال لي بأنه يعرف الرئيس مبارك جيد وهو صديق شخصي له ولعدد كبير من المصرين، ويعرفة عندما كان نائب للرئيس السادات، فكان هناك دعابة في الحديث وقلت له "أن الرئيس مبارك طلب مني أن تفوز فرنسا"، وكان ذلك علي سبيل الدعابة ولأنني لم التقي بالرئيس مبارك نهائيا خلال تلك الفترة".

واختتم حسن مصطفى تصريحاته: "عند العودة إلي مصر كان هناك إجتماع مع الرئيس مبارك عند العودة إلي مصر وقلت له علي تفاصيل الحديث الذي حدث مع شيراك وضحك كثيرا، وقلت له علي ما حدث فقط، ولكن تم تحريف الحديث بأنني قلت بأن الرئيس مبارك طلب ذلك، ولكنني ذكرت تلك الواقعة من أجل إعطاء للاعبين المصرين دفعة معنوية قبل بطولة العالم وأن مصر دائما تقدم مباريات كبيرة للغاية".