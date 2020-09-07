جنش: مؤمن زكريا يحتاج للدعم.. وأتمنى عودته والتسجيل في شباكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
طالب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، بالاستمرار في دعم مؤمن زكريا لاعب الأهلي، مشيرا إلى أنه يحتاج لدعم الجميع في ظل الظروف التي يمر بها.
وقال جنش في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب مباراة طلائع الجيش التي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد:" تمنى أن نستمر في دعم مؤمن زكريا فهو يحتاج لدعمنا جميعًا".
وأضاف، أنه هو الحارس الذي لم يتمكن مؤمن زكريا من التسجيل في شباكه، ورغم ذلك يتمنى عودته قريبا واحراز الأهداف في شباكه.
وأوضح، أنه تربطة علاقة قوية بمؤمن زكريا خارج الملعب وحريص على التواصل الدائم معه، لافتا أنه علاقتهما يتخللها الكثير من المناوشات.
وأتم حارس الزمالك تصريحاته:" تعرضت للإصابة خلال فترة كنت وقتها أقدم مستوى جيد، والآن احاول أن ابدأ من جديد"
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