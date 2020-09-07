محمد فاروق: الزمالك حصل على توقيع "كريم طارق"

كشف الإعلامي محمد فاروق، اقتراب حصول نادي الزمالك على كريم طارق، لاعب فريق بتروجت المعار إلى طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مسئولى نادي الزمالك حصلوا على توقيع كريم طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت المعار إلى صفوف طلائع الجيش

وأضاف: "اجتمع مسئولو القلعة البيضاء مع اللاعب عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة أمام الإنتاج الحربي وحصلوا على توقيعه لمدة 4 مواسم مقبلة، حيث يتبقى فقط الاتفاق مع إدارة بتروجت على الجوانب المالية مقابل ضمه".

كشف الإعلامي محمد فاروق، وعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق

الأول لكرة القدم بالنادى بتعديل عقده في الفترة الحالية.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " الحارس أبو جبل يقدم مستويات مميزة مع الزمالك في الموسم الحالى ، بعد الاعتماد عليه بصوره أساسيه ، حيث نجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير".

وأضاف: "سبق وحصل أبو جبل على وعد من الإدارة بتعديل قيمة عقده منذ فترة، الا ان ضغط المباريات وقف عائق أمام تحقيق ذلك".