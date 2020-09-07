أيمن منصور: الزمالك تأثر بخروج فرجاني مصابا أمام الجيش

تحدث أيمن منصور، نجم نادي الزمالك سابقًا، عن فوز نادي الزمالك في لقاء اليوم أمام طلائع الجيش، ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال أيمن منصور في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمهالإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك اداءه تأثر في مباراة اليوم بسبب خروج فرجاني ساسي مصابًا في الشوط الأول".
وتابع: "فرجاني ساسي من أحد الركائز والأعمدة الأساسية في صفوف نادي الزمالك، ولا يمكن الاستغناء عنه، وعندما يغيب الزمالك أداءه يتأثر بشكل كبير".
وأتم: "الزمالك يحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد بجانب مصطفى محمد وعمر السعيد، وكاسونجو لا يصلح للعب في مركز المهاجم الصريح وهو يميل أكثر لمركز الجناح".
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