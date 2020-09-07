والدة محمد عبد الوهاب: الأهلي أعطانا قيمة عقد محمد بالكامل وبنينا بها مسجد

تحدثت والدة الراحل محمد عبدالوهاب، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن حصولها على مستحقات محمد من القلعة الحمراء.

وأكدت والدة محمد عبدالوهاب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " سيد عبد الحفيظ دائم التواصل معنا وآخر اتصال من الخطيب كان من شهر، ولم يتواصل معنا أحد من اللاعبين منذ فترة".

وتابعت: " قمت بتشييد مسجد لعبد الوهاب بعد وفاته من مستحقاته وحصلنا على جميع المستحقات".

وشددت: " أمير عبد الحميد قرر الاستغناء عن خدمات أحمد عبد

الوهاب من أكاديمية الأهلي بعد عمله فيها لمدة ١٢ عام، وزعلانه من أمير عبد الحميد بسبب إبني ولا يمكن أزعل من الأهلي"

قالت والدة الراحل محمد عبدالوهاب، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، إن محمد كان يفضل اللعب للنادي الأهلي على الإحتراف الخارجي.

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وأوضحت والدة محمد عبدالوهاب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " أحمد حسام ميدو أحضر عروض احتراف خارجية

لمحمد عبد الوهاب".

وتابع: "محمد كان عاشقاً للنادي الأهلي وروحه صعدت إلي خالقها في النادي، وخبر انتقال عبد الوهاب إلي الأهلي كان أسعد خبر في حياتنا جميعاً".

تحدثت والدة الراحل محمد عبدالوهاب، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن الإنجازات التي حققها نجلها مع القلعة الحمراء.

وأكدت والدة محمد عبدالوهاب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " محمد حقق إنجازات مع الأهلي خلال عامين لم يحققها لاعبين أمضوا في النادي سنوات طويلة".

وتابع: " سيد عبد الحفيظ دائم التواصل معنا وآخر اتصال من الخطيب كان من شهر، و الأهلي أعطي لمحمد كافه حقوقه بعد وفاته وعبد الحفيظ أرسل لنا هدية من اللاعبين".