احمد سامى يعتذر عن استكمال مهمة تدريب طنطا

قدم احمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى طنطا اعتذارا إلى مسؤلى النادى عن استكمال مهمتة كمدير فني للفريق .

أكد سامي أنه سعيد بالفترة القصيرة التي تولى فيها المهمة

رغم الصعاب الكبيرة التي واجهها، مشيدا بمجلس إدارة طنطا الذي كان يعمل على تسهيل كل الصعاب التي واجهت الفريق.

لم يكشف سامى الأسباب التي دفعته إلى تقديم الاعتذار على الرغم من الصورة الطيبة التى ظهر عليها الفريق بعد توليه المسؤلية خلال المباراتين الأخيرتين من بطولة الدورى العام.

وكان سامى قد تولى المسؤلية الفنية لطنطا خلفا لمحمد صلاح لمدة عدة ايام فقط.