لاجرباك : هالاند قادر على الوصول لمستوى ميسي و رونالدو

يعتقد لارس لاجرباك، المدير الفني لمنتخب النرويج، أن نجم فريقه إيرلينج هالاند لديه المقدرة على أن يصبح في نفس مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وسجل هالاند أولى أهدافه مع منتخب النرويج الأول، وذلك خلال خسارة منتخب بلاده أمام النمسا يوم الجمعة الماضي بهدفين مقابل هدف واحد لحساب مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وقال لاجرباك في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: تابعنا جميعا الكرة في العالم خلال السنوات الاخيرة لكنني لم أرى لاعبًا مثل هالاند، وذلك منذ أن شاهدت ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وهم في سن مبكر".

وأضاف: "هذا لاعب فريد للغاية ولديه كل الاحتمالات ليصبح لاعبًا

عالميًا حقًا، إذا نظرت إلى الثلث الهجومي من الملعب وفي منطقة الجزاء ، فهو بالفعل من الدرجة الأولى".

وأوضح: "ربما لديه المزيد ليقوم به في رابط اللعب ، لكن كونه صغيرًا جدًا ، فهو بالفعل في مستوى عالي حقًا، مع الصفات التي يمتلكها بالفعل وشخصيته الكبيرة، إذا كان بإمكانه البقاء بعيدًا عن الإصابة ، فيمكنه أن يكون لاعبًا من الدرجة الأولى حقًا".