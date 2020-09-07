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صراع بين روما و برشلونة لضم نجم ليون الفرنسي ممفيس ديباي

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تحدث ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي عن مصير نجم الفريق الكروي ممفيس ديباي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحاليةحيث أكد أن ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع ممفيس ديباي بقوله لصحيفة فرانس فوتبول:  "هناك روما أيضًا"

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينتقل المهاجم الهولندي إلى كامب نو كبديل للويس سواريز ، الذي يتجه إلى يوفنتوس مقابل

رسوم رمزية.

تم طلب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا تحديدًا من قبل مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان ، الذي عمل معه بالفعل كمدير للمنتخب الهولندي.

ديباي موجود في السوق لأن عقده مع ليون يمتد حتى يونيو 2021 فقط.

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ومع ذلك ، قال أولس رئيس أولمبيك ليون في تصريحاته لـ

Telefoot  انتقال ممفيس ديباي إلي برشلونة لم يكن مضمونًا بأي حال من الأحوال ، العملاق الكتالوني ليس النادي الوحيد الذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب ، فهناك روما أيضًا".

يحاول الجيالوروسي بيع جنكيز أندر إلى نابولي كجزء من صفقة تبادل لأركاديوس ميليك ، على الرغم من أن ذلك قد لا يكون ضروريًا إذا بقي إدين دجيكو في الاستاد الأولمبي.

 

يذكر أن جاستن كلويفرت ، لاعب هولندي آخر ، في طريقه أيضًا للخروج من روما هذا الصيف.

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