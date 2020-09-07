هنريك دالبرت في بؤرة اهتمام اندية الدوري الانجليزي

كشفت عدة تقارير إيطالية، عن وجود اهتمام كبير بين أندية الدوري الإنجليزي، للتعاقد مع الظهير الأيسر لنادي إنتر ميلان ، هنريك دالبرت ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
حيث يحظى الظهير الأيسر للإنتر هنريك دالبرت باهتمام فرق الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد.
قضى هنريك دالبرت الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فيورنتينا ، ولكن تم شراؤه من نادي نيس الفرنسي مقابل 21 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت في عام 2017.
وفقًا لموقع FC Inter News ، يمكن أن يتجه البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا
يستهدف نيوكاسل يونايتد بالفعل مدافع ساسولو روجيريو مقابل 14 مليون يورو ، لذلك لن يذهب إلا إلى دالبرت كبديل لتلك الصفقة.
يراقب وست هام يونايتد الموقف عن كثب ويمكن أن يذهب إلى دالبرت ، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانوا سيصلون إلى السعر المطلوب 20 مليون يورو.
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