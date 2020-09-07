أخبار الزمالك | مرتضى منصور يطلب 10 مليون يورو لبيع مصطفى محمد

كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك “هاني زادة“، أن المبلغ المطلوب من جانب مسؤولي القلعة البيضاء للموافقة على رحيل المهاجم الشاب “مصطفى محمد” وصل إلى نحو عشرة ملايين يورو.

وقال زادة في تصريحات إذاعية اليوم الأحد “رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أبلغ مصطفى محمد، خلال الفترة السابقة، أنه لن يسمح برحيله إلا في حالة الحصول على 10 مليون يورو، وهو المبلغ المسموح به برحيله”.

وألمح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى أن هناك لاعبين مصريين أسعارهم وصلت إلى خمسة ملايين يورو وانتقلوا لأندية داخل الدوري المصري (يقصد حسين الشحات) الذي انضم للأهلي قادمًا من العين الإماراتي في الميركاتو الشتوي 2019، بالاضافة إلى رمضان صبحي المنتقل من هدرسفيلد تاون إلى بيراميدز هذا الأسبوع (اقرأ التفاصيل).

وأشار إلى أن مصطفى محمد أحد المهاجمين الواعدين في الكرة المصرية، ولن يتم الموافقة على رحيله بتلك السهولة التي يعتقدها البعض.

وشارك مصطفى محمد مع الزمالك في 20 مباراة بالدوري المصري وسجل 7 أهداف، وخاص 11 مباراة في دوري أبطال أفريقيا ونجح في تسجيل 6 أهداف، كما سجل هدفًا في مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والتي توج بها الفارس الأبيض بعد الفوز (3-1).

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وخطف مهاجم الزمالك، الأضواء خلال مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف، خلال المواجهات الخامسة التي خاضها مع الفراعنة، الذين توجوا باللقب وتأهلوا للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

مستقبل ساسي وأوباما

حول ملف تجديد عقود فرجاني ساسي ويوسف أوباما، قال زادة:” الملف برمته مع أمير مرتضى منصور (المشرف العام على الكرة)، ولا تدخل مطلقًا لأي أحد فيه”.

وأوضح “على مسؤوليتي، لن يرحل أي لاعب من القوام الرئيسي لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، والثنائي باقٍ في الفريق وسيتم إنهاء ملف التجديد لهما في أقرب وقت ممكن”.

وحول قضية محمود كهربا والأحاديث المتداولة عن إلغاء الغرامة التي وقعت على اللاعب، قال زادة:” لم يتم إلغاء العقوبة، لأنه ببساطة إذا ألغيت فهذا يتطلب وجود جلسة رسمية في المحكمة الرياضية الدولية كاس، وضرورة مثول الطرفين أمام المحكمة، وإجراء تحقيق كامل وهو ما لم يحدث حتى الآن”.

وختم حديثه “كل ما في الأمر، أن هناك طعن من جانب كهربا ضد تغريمه مليوني دولار، وبالتالي تم إيقاف العمل بالقرار مؤقتًا، لحين الفصل في القضية، والتي أتوقع أن يتم حسمها خلال 6 أشهر مقبلة”.