توتو ميركاتو: النصر السعودي قدم عرضًا مذهلاً لشراء صانع ألعاب أتالانتا

يواصل نادي النصر السعودي تدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي 2020؛ من أجل صناعة فريق مميز خلال الفترة المقبلة، يكون قادرًا على إعادة لقب الدوري السعودي إلى خزينة العالمي، والمنافسة القوية على بطولة دوري أبطال آسيا.

وكشف موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادره أن إدارة النصر قدمت عرضًا مذهلاً لنادي أتالانتا وصلت قيمته لـ 15 مليون يورو، من أجل الحصول على صانع الألعاب الأرجنتيني اليخاندرو جوميز خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وأشار المصدر إلى أن النصر يُراهن بقوة على قائد أتالانتا، وأنه عرض على الأرجنتيني عقدًا لمدة عامين بقيمة 5 ملايين لكل موسم، وتبقى الكرة في ملعب جوميز بالموافقة أو الرفض؛ لأن ناديه أتالانتا موافق مبدئيا على الصفقة بحسب المصادر.

من هو اليخاندرو جوميز؟

يبلغ من العمر 32 عامًا، طوله 1.67، مركزه الأساسي مهاجم متأخر، ويستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن وصانع اللعب. بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2005 مع فريق آرسنال الأرجنتيني، ثم انتقل إلى سان لورينزو يناير 2009، واستمر معه عام قبل أن يحط الرحال في كاتانيا الإيطالي يوليو 2010.

أمضى اللاعب 3 أعوام في كاتانيا الإيطالي، ثم انتقل إلى ميتاليست الأوكراني، وقضى هناك موسمًا واحدًا، ثم عاد إلى السيري آ من بوابة أتالانتا في سبتمبر 2014 ليحقق معه العديد من النجاحات لعل أبرزها ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2020/2019، وتبلغ قيمته السوقية للاعب الملقب بـ بابو جوميز بحسب “ترانسفير ماركت” حوالي 15 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي تقدمت به إدارة النصر لضمه.

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أرقام اليخاندرو جوميز

خاض اللاعب الأرجنتيني مع أتالانتا 236 مباراة، وأحرز 54 هدفًا، وقدم 67 تمريرة حاسمة، ومع فريق كاتانيا لعب 111 مباراة، وهز الشباك 18 مرة، وصنع 17هدفًا.

خلال تجربته في أوكرانيا، لعب مع ميتاليست 24 مباراة، وأحرز 4 أهداف، وصنع 6 أهداف، وفي الأرجنتين خاض مع آرسنال 97 لقاء، وهز الشباك 15 مرة، وصنع 7 أهداف، ولعب مع سان لورينزو 57 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

في الموسم الحالي، شارك جوميز مع أتالانتا في 36 مباراة بالدوري الإيطالي، وسجل 7 أهداف وصنع 16 هدفًا، وفي دوري أبطال أوروبا لعب 9 مباريات وأحرز هدف وصنع هدفين، وعلى الصعيد الدولي خاض اللاعب في مسيرته 4 مباريات دولية مع المنتخب الأرجنتيني الأول، وأحرز هدف وحيد.

وأتم النصر العديد من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الصيفي 2020، بالتعاقد مع أمين بخاري، عبدالله الشنقيطي، أسامة الخلف، كيم جين سو، عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، وعبدالفتاح عسيري.