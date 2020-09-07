مدرب ليون: ديباي إلى برشلونة؟ سأوصله بسيارتي الخاصة

رحب المدير الفني الفرنسي “رودي جارسيا” بفكرة خروج مهاجمه الدولي الهولندي “ممفيس ديباي” خلال الميركاتو الصيفي الحالي، شريطة أن تكون الوجهة فريق أفضل من أولمبيك ليون.

وتحدث رودي جارسيا مع قناة “تيلي فوت” الفرنسية حول هذا الموضوع، وعبر خلال المقابلة عن أهمية ممفيس ديباي بالنسبة لخطط ليون المستقبلية، لكنه اعترف بأنه لن يكون حجر عثرة في طريق ديباي إذا طلبه نادٍ مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال جارسيا “ممفيس ديباي لاعب كبير ورائع، عاد لتوه من إحدى أصعب العمليات الجراحية. وإذا تمكن من إكمال الموسم مع ليون، فسنكون أقوى بكثير”.

وعن ترشيحه للعب مع برشلونة تحت قيادة مدربه السابق في منتخب هولندا رونالد كومان، أكد رودي جارسيا “من ناحية أخرى، ومثل العديد من اللاعبين العظماء ، إذا أتيحت لهم الفرصة للعب في ناد يتم ترشيحه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، سأخذه شخصيًا بسيارتي الخاصة وأوصله إلى ذلك النادي”.

جدير بالذكر أن ممفيس ديباي – لاعب مانشستر يونايتد وايندهوفن السابق- مرتبط بعقد مع نادي ليون الفرنسي لغاية 30 من يونيو 2021، ما يوحي بإمكانية الوصول إلى إتفاق بين برشلونة و ليون الفرنسي بمبلغ مقبول هذا الصيف.