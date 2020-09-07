أخبار برشلونة: أنطوان جريزمان لا ينوي مغادرة كامب نو رغم طلب كلوب!

يسعى المهاجم الدولي الفرنسي “أنطوان جريزمان” للاستمرار مع برشلونة لموسم آخر، وتأجيل فكرة الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، المطلوب فيه بقوة من جانب مدرب ليفربول كلوب.

وادعت صحيفة ديلي ميل البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد، وجود إمكانية لانتقال أنطوان جريزمان إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت الصحيفة أن كلوب مدرب ليفربول يُفكر بجدية في استغلال مشاكل جريزمان، إلا أن اللاعب الفرنسي لا يزال يضع كامل تركيزه على تحقيق النجاح مع برشلونة بعد موسم أول مخيب للآمال.

وذكرت مصادر صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن خطط بطل العالم 2018 تتمحور حول أهمية تحقيق النجاح في برشلونة وليس الهروب نحو وجهة أخرى بعد موسم واحد مليء بالصعوبات المحلية والقارية.

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ودار بين أنطوان جريزمان والمدير الفني الجديد لبرشلونة “رونالد كومان” محادثة قبل سفر جريزمان إلى فرنسا الأسبوع الماضي للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية. وأعطاه المدرب الهولندي أقصى قدر من الثقة وأشار إلى أنه سيكون لاعبًا مهمًا في تشكيلة برشلونة الأساسية خلال الموسم المقبل.

ولعب جريزمان أمس السبت مع المنتخب الفرنسي الذي تغلب على السويد 0-1، وأهدر ركلة جزاء بتسديدة قوية وعالية في المدرجات.

وسيعود جريزمان اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل إلى معسكر برشلونة للانضباط في العمل تحت قيادة رونالد كومان للتحضير للموسم الجديد 2021/2020.

ووصل المهاجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي الماضي إلى برشلونة قادماً من أتليتكو مدريد نظير 120 مليون يورو، ويريد أن أن يكون لاعباً مهماً وحاسماً من أجل رفع الألقاب مع برشلونة.