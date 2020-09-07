كالتشيو ميركاتو تكشف خطة انتقام سواريز من إدارة برشلونة

تُسيطر على المهاجم الأوروجوياني “لويس سواريز” حالة من الضغب الشديد لشعوره بالخيانة من قبل إدارة برشلونة، بسبب الطريقة التي تم الاستغناء بها عن خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقاً لصحيفة “الموندو ديبورتيفو” الكتالونية يرتبط مهاجم منتخب أوروجواي ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى البطل القياسي للدوري الايطالي “يوفنتوس” في الأسابيع المقبلة من الميركاتو الصيفي، وإنه بات على بُعد خطوة واحدة من التوقيع لفريق السيدة العجوز.

وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو وفقًا لما أكده الصحفي الموثوق “فابريزيو رومانو” أن لويس سواريز غاضب من برشلونة، ويشعر أنه تعرض لما يشبه الطرد من النادي الذي منحه الكثير على مر الست سنوات الماضية.

وبحسب ما ورد، فإن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، سيسعى جاهدًا نحو الانتقام من إدارة برشلونة، كما قالت صحيفة كالتشيو ميركاتو.

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وأوضح نفس المصدر “سواريز لا ينوي ترك سنتًا واحدًا من راتبه الضخم على الطاولة قبل الانتقال إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأضافت كالتشيو ميركاتو “القضايا المتعلقة بافتقار لويس سواريز لجواز سفر من الاتحاد الأوروبي ليست مصدر قلق لمحاميه لأنهم يعتقدون أن هذا الإشكال يمكن حله بسهولة في الأيام المقبلة”.

وبحسب نفس التقرير، فإن بنود الاتفاق بين يوفنتوس ولويس سواريز شبه كاملة، لكن شد الحبل بين الأوروجوياني وإدارة نادي برشلونة جار حتى الآن.

جدير بالذكر أن عقد لويس سواريز مع برشلونة يستمر لغاية 30 من يونيو 2021 ما يعني أن سنة كاملة متبقية في العقد الذي يربطه مع البلوجرانا.