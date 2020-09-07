في غياب بنشرقي وإصابة ساسي..الزمالك يعبر طلائع الجيش بفوز غالي

في غياب بنشرقي وإصابة ساسي عبر الزمالك ضيفه طلائع الجيش بفوز غالي بهدف دون رد، اليوم الاحد بالجولة الـ25، ليعزز الفارس الابيض وصافته لترتيب الدوري المصري عقب تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة في المركز الثاني، المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم، علما بأن الفريق الأبيض سوف يخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم، كعقوبة موقعة عليه من الاتحاد المصري على خلفية انسحابه أمام غريمه التقليدي الأهلي في فبراير الماضي.

في المقابل، تجمد رصيد الطلائع، الذي تلقى هزيمته التاسعة في المسابقة هذا الموسم والأولى منذ خسارته صفر / 3 أمام الأهلي في العاشر من فبراير الماضي، عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

كان طلائع الجيش الافضل والاكثر استحواذا وانتشارا لا سيما في الشوط الاول بفضل الثلاثي كريم طارق واحمد سمير ومهند لاشين في وسط الملعب، في المقابل تميز لعب الزمالك بالبطء الشديد في نقل الهجمة من الدفاع الى الهجوم وسوء التمرير، ووضح تأثر الفريق بغياب المغربي اشرف بن شرقي الذي اصيب خلال الاحماء قبل المباراة وايضا خروج التونسي فرجاني ساسي مصابا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 برأسية جميلة من لاعب الوسط “يوسف أوباما” بعد عرضية رائعة من عبد الله جمعة الذي ثبت أقدامه بقوة كلاعب أساسي بعد إصابة الظهير المخضرم “محمد عبد الشافي” في الكتف أثناء مباراة القمة أمام الأهلي.

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وكان عبد الله جمعة ساهم بصورة ملموسة في تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية 2019، إلا أنه عانى من إهمال الجهاز الفني الجديد للزمالك، على دكة البدلاء خلال الموسم الحالي، الأمر الذي أثر بالسلب على مستواه الفني.

لكنه قدم أداءً متميزًا أمام طلائع الجيش في النواحي الدفاعية والهجومية، وأثبت أحقيته في المواصلة كلاعب أساسي، والحصول على استدعاء رسمي من المدير الفني لمنتخب مصر “حسام البدري” في المباريات الدولية القادمة.

دخل الزمالك المباراة تحت قيادة مديره الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون” بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد الفوز المستحق الذي حققه الفارس الأبيض على نظيره بيراميدز بهدفين دون رد خلال الجولة الماضية.

وبعد فوز الزمالك على فريق المدرب عبد الحميد بسيوني (طلائع الجيش)، سيتوجب على عماد النحاس قيادة المقاولون العرب لهزيمة وادي دجلة يوم غد الاثنين لحساب نفس الجولة، إذا ما أراد فريق ذئاب الجبل مواصلة المنافسة على المركز الثاني خلال الأسابيع القادمة، حيث يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بينما رفع الزمالك رصيده لـ 48 نقطة.

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