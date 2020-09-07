فاتي يدخل التأريخ مبكراً وإسبانيا تضرب كرواتياً برباعية نظيفة

ضربت إسبانيا أكثر من عصفور بحجر واحد بعدما تجاوزت ضيفتها أوكرانيا 4-0 يوم الأحد في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة (المستوى الأول) لدوري الأمم الأوروبية.

وتمكن منتخب إسبانيا من حسم المباراة مبكراً بفضل ثنائية قائده سيرجيو راموس (3 من ركلة جزاء و29) وهدف رائع من الواعد أنسو فاتي (32) قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الرابع (84).

وإضافة لاقتناص إسبانيا للصدارة من أوكرانيا، فإن مدربها لويس إنريكي نجح في الرهان على العديد من الأسماء الجديدة ولعل أبرزها فاتي مهاجم برشلونة.

وصار رصيد إسبانيا أربع نقاط بينما تجمّد رصيد أوكرانيا عند ثلاث نقاط.

المصدر: بي ان سبورت