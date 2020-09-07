رياضة | صراع إنجليزي للتعاقد مع جريزمان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي للتعاقد مع جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه يوجد صراع شرس بين ثلاثة أندية من كبار الدوري الإنجليزي الذين يتابعون وضع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع برشلونة الإسباني.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن تلك الأندية هي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي وآرسنال ومانشستر يونايتد الذي كان مهتما بالنجم الفرنسي مؤخرًا.

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ونوهت الصحيفة البريطانية أن النجم الفرنسي عاش أوقات غير جيدة في الموسم الأول مع برشلونة عقب إنتقاله إليه في الصيف الماضي قادمًا من أتليتكو مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة يبدأ الآن مرحلة جديدة مع المدير الفني للفريق الجديد الهولندي رونالد كومان ويطمح جريزمان في تقديم شيء مختلف عن الذي قدمه في الموسم الأول.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه إذا لم تسير الأمور بشكل جيد فمن المقرر أن يخوض جريزمان تجربة جديدة ولطالما كان الدوري الإنجليزي وجهة جذابة بالنسبة للنجم الفرنسي.