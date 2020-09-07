رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول لمواجهة تعد نارية أمام فريق ليدز يونايتد يوم السبت المقبل 12 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح الريدز في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال النسخة الماضية بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 99 نقطة، وبفارق كبير عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وصعد ليدز يونايتد إلى البريميرليج هذا الموسم بعد حصوله على بطولة التشامبيونشيب في الموسم الماضي، وتأهل بجانبه الثنائي وست بروميتش ألبيون وفولهام.

يذكر أن ليفربول حقق الفوز في مباراته الودية الأخيرة على حساب بلاكبول بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين على ملعب أنفيلد، ولم يسجل صلاح اي هدف خلال المباراة.