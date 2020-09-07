رياضة | فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام حرس الحدود.

ويحل الأهلي ضيفا على حرس الحدود في المباراة التي ستقام على ستاد المكس ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

Advertisements

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ

خط الهجوم : أليو بادجي - مروان محسن.