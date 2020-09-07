رياضة | نجم الأهلي السابق: الزمالك تعامل بواقعية كبيرة أمام طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: الزمالك تعامل بواقعية كبيرة أمام طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق عماد متعب لاعب الأهلي السابق ومحلل قنوات أون تايم سبورتس، على فوز الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش في مباراة اليوم.
وانتهي اللقاء بفوز الزمالك الفوز علي طلائع الجيش بهدف مقابل لاشئ سجله يوسف أوباما.
وصرح متعب في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس:"لاعبي طلائع الجيش سيطروا على مجريات الشوط الأول وكانوا أفضل، ولم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم والمساحات الموجودة في دفاعات الزمالك وخاصة من جانب الناشئ أحمد عيد وكان على لاعبي الطلائع استغلال الفرص قبل عودة الأبيض للمباراة".
وأنهي تصريحاته:"الزمالك تعامل بواقعية وجاءت له فرص قليلة سجل منها هدف ودافع بقوة، وكارتيرون كان يلعب علي خطف هدف ثاني أو عدم استقبال مرماه أي أهداف حتي لا يعاني في المباراة، ومكسب جيد في ظل الإصابات التي تعرض الفريق لها وأحمد عيد لاعب واعد".