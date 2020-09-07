رياضة | رد ناري من حسن مصطفى بشأن دعوة الخطيب وحمدي لقرعة كأس العالم لليد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رد ناري من حسن مصطفى بشأن دعوة الخطيب وحمدي لقرعة كأس العالم لليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بتصريحات نارية على سؤاله حول دعوة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسن حمدي الرئيس السابق للنادي لحضور قرعة كأس العالم لكرة اليد أمس السبت.

وأكد حسن مصطفى أنه بصفته يحق له أن يدعو أي شخص لحضور قرعة كأس العالم لكرة اليد التي أجريت على سفح الأهرامات.

وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج "الماتش": "أنا رئيس اتحاد دولي ومن حقي أعزم أي حد أنا عايزه".

ولفت إلى أنه هو صاحب قرار توجيه الدعوة لأي شخص ولا يوجد أي مشكلة في ذلك.

وجاء نتيجة القرعة على النحو التالي :-

المجموعة الأولى: كاب فيردي - أوروجواي - ألمانيا - المجر

المجموعة الثانية: بولندا - البرازيل - إسبانيا - تونس

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المجموعة الثالثة: أنجولا - اليابان - كرواتيا - قطر

المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية - البحرين - الدنمارك - الأرجنتين

المجموعة الخامسة: منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي - فرنسا - النرويج - النمسا

المجموعة السادسة: المغرب - آيسلندا - البرتغال - الجزائر

المجموعة السابعة: المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - التشيك - السويد - مصر

المجموعة الثامنة: روسيا - كوريا الجنوبية - سلوفينيا - بيلاروسيا