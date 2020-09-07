رياضة | ملعب ناصر ملوي يستقبل ثالث اختبارات برنامج اكتشاف المواهب بالمنيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ملعب ناصر ملوي يستقبل ثالث اختبارات برنامج اكتشاف المواهب بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل ملعب مركز شباب ناصر ملوي اليوم الاثنين، الاختبارات الخاصة ببرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا، في ظل الحرص علي اكتشاف العناصر المميزة والموهوبة.

وكان الجهاز الفني لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا بقيادة دكتور محمد خيري، قد أجري اختبارات خلال اليومين الماضيين بملعبي مركز شباب البرجاية ومركز شباب مغاغة.

ويسعي الجهاز الفني للاستمرار في اكتشاف المواهب بالمنيا سعيا لنيل فرصه مميزة للوصول للعالمية، ويستطيع أي لاعب المشاركة في اختبارات برنامج اكتشاف المواهب بالمنيا من سن 8 سنوات حتى 20 سنه.

ووجه الجهاز الفني لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا الشكر لادارة مركز شباب ناصر ملوي علي الموافقة لاستخدام الملعب في إجراء الاختبارات لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا.