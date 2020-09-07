رياضة | الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة غدًا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خوض الفريق تدريباته في الخامسة مساء غدٍ الإثنين استعدادا لمواجهة فريق سموحة المقررة إقامتها مساء الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز والتي تقام على استاد برج العرب في الإسكندرية.

كان الزمالك قد فاز على فريق الجيش مساء اليوم الأحد بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.