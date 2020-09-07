رياضة | التعادل الإيجابي يحسم موقعة ألمانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم موقعة ألمانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة منتخب ألمانيا مع مضيفتها سويسرا ، في المباراة التي احتضنها ملعب سانت جاكوب بارك، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للمستوى الأول، بدوري الأمم الأوروبية.

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وسجل هدف ألمانيا، إلكاي جوندوجان (14)، بينما تعادلت سويسرا عن طريق سيلفان فيدمير (58).

وبهذه النتيجة، رفعت ألمانيا رصيدها إلى نقطتين في المركز الثالث، بينما حصدت سويسرا نقطتها الأولى، لتبقى في ذيل المجموعة.