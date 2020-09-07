رياضة | فايلر يُعيد على معلول لتشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يُعيد على معلول لتشكيل الأهلي أمام حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مباراة الفريق الكروي الأول المقبلة أمام حرس الحدود، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

علي معلول يعود أمام حرس الحدود

Advertisements

يعود الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الأهلي لتشكيل الفريق في مباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غد ، الإثنين،ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.

وكان علي معلول قد تغيب عن لقاء دجلة الأخير ا?ول أمس للإيقاف، حيث شارك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر خلال اللقاء الماضي الذي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

من جانبه استقر المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على عودة معلول لتشكيل الأهلي في مباراة الحدود.