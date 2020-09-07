رياضة | الصفاقسي يسقط في فخ التعادل أمام الملعب في الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصفاقسي يسقط في فخ التعادل أمام الملعب في الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق الصفاقسي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الملعب التونسي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التونسي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني كما رفع الملعب المالي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس. وتوج الترجي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الثلاثين في تاريخه والرابعة على التوالي يوم الأحد الماضي.