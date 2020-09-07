الامارات | الأندية الإماراتية تعلن قوائم لاعبيها الرسمية في البطولة القارية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية الإماراتية تعلن قوائم لاعبيها الرسمية في البطولة القارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسمت أندية شباب الأهلي والعين والشارقة والوحدة مصير قوائم اللاعبين للمشاركة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، خلال المنافسات التي ستُقام بنظام التجمع في الفترة من 15 إلى 24 الجاري، وشهدت اللحظات الأخيرة تسجيل البرازيلي ويلتون سواريز مكان مواطنه جوناثاس دي خيسوس الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر.

وكان نادي الشارقة قد أعلن عبر حسابه في «تويتر»، أمس، أن نادي الوصل وافق على عودة سواريز إلى فريقه السابق الشارقة مجدداً بعد موسم قضاه مع الإمبراطور.

وأغلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، باب قيد اللاعبين، للأندية المشاركة في دور المجموعات من البطولة القارية، إذ كان الاتحاد قد منح مهلة للأندية المشاركة في دوري الأبطال، وسمح بتعديل القوائم بإضافة واستبدال ثمانية لاعبين قبل المباراة الأولى بسبعة أيام.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استقرت أندية دوري الخليج العربي، على قوائم اللاعبين الذين سيشاركون في الجولات الأربع المتبقية من منافسات دور المجموعات، إذ اختار الجهاز الفني لحامل لقب الدوري، الشارقة، أربعة لاعبين هم: البرازيلي كايو لوكاس والإيطالي إيغور كورنادو والأوزبكي شوكوروف، بينما تقرر إزالة اسم البرازيلي جوناثاس دي جيسوس واستبداله بمواطنه ويلتون سواريز الذي سيعود إلى صفوف الملك مجدداً بعدما رحل الموسم الماضي إلى الوصل.

ويلعب «الملك» في المجموعة الثالثة، إذ خسر في الجولة الأولى على أرضه أمام التعاون السعودي بهدف دون رد، وتعادل في الجولة الثانية على ملعبه أمام بيروزي الإيراني بهدفين لكل فريق، بينما سيلعب أمام الدحيل القطري في الجولتين الثالثة والرابعة ثم يواجه كلاً من التعاون وبيروزي في الجولتين الخامسة والسادسة.

وقيّد شباب الأهلي كلاً من البرازيلي كارلوس إدواردو ومواطنه ليوناردو دي سوزا، واللاعب الأوزبكي عزيز غانييف والإسباني بيدرو كوندي للمشاركة مع الفريق في البطولة القارية.

وخسر شباب الأهلي أول مباراتين خاضهما في المجموعة الثانية لدور المجموعات، بهزيمته أمام باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي بالنتيجة نفسها (هدفان مقابل هدف)، بينما يلعب شباب الأهلي في الجولتين الثالثة والرابعة أمام شاهر خوردرو الإيراني، ثم يلتقي مع باختاكور والهلال في الجولتين الخامسة والسادسة.

في المقابل، حسم نادي العين هوية الأجانب الأربعة في قائمة الفريق الذي سيخوض منافسات البطولة القارية، والتي ضمت كلاً من التوغولي لابا كودجو والأنغولي ويلسون إدواردو والياباني شيوتاني والكازاخستاني إسلام خان.

ويواجه «الزعيم» موقفاً صعباً في دور المجموعات، بعدما بدأ منافسات المجموعة الرابعة بخسارة أول مباراتين على ملعبه أمام سيباهان أصفهان الإيراني بأربعة أهداف دون رد، وأمام النصر السعودي بهدفين مقابل هدف، إذ يلعب العين في الجولتين الثالثة والرابعة أمام السد القطري، ثم يواجه كلاً من سيباهان والنصر في الجولتين الخامسة والسادسة.

من جهته، أجرى نادي الوحدة تغييراً جذرياً في قائمة اللاعبين الأجانب التي بدأ بها المسابقة، بعدما رحل كل من سيباستيان تيغالي وشانغ ريم، وإصابة الكونغولي باول خوسيه مبوكو، إذ قرر الجهاز الفني لـ«العنابي» قيد كل من المولدوفي لوفانور هنريكي والإسباني لوكاس بيمنتا والسلوفيني تيم ماتافز، بينما سيواصل الكوري الجنوبي لي ميونغ مشاركته مع الفريق في البطولة القارية.

ويُعد الوحدة الأفضل نتائج بالنسبة لأندية دوري الخليج العربي في أول جولتين، إذ يشترك في صدارة المجموعة الأولى مع الأهلي السعودي برصيد أربع نقاط لكل فريق، بعدما تعادل «العنابي» في الجولة الأولى مع الأهلي بهدف لكل منهما، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية خارج أرضه على الشرطة العراقي بهدف دون رد، وسيلعب الوحدة في الجولتين الثالثة والرابعة مع الاستقلال الإيراني، ثم يواجه كلاً من الأهلي والشرطة في الجولتين الخامسة والسادسة.

Advertisements

أجانب الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا

العين

لابا كودجو وشيوتاني وويلسون إدواردو وإسلام خان.

شباب الأهلي

ليوناردو دي سوزا وكارلوس إدواردو وبيدرو كوندي وعزيز غانييف.

الوحدة

لوكاس بيمنتا ولوفانور هنريكي وتيم ماتافز ولي ميونغ.

الشارقة

كايو لوكاس وإيغور كورنادو وشوكوروف وويلتون سواريز.

الشارقة تلقّى ضربة موجعة بإصابة جوناثاس.

الوحدة شهد تغييراً جذرياً في قائمة اللاعبين الأجانب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news