الامارات | مدرب الزمالك: حققنا فوزا مهما علي طلائع الجيش رغم الإرهاق والإصابات

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: حققنا فوزا مهما علي طلائع الجيش رغم الإرهاق والإصابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك سعادته بالحصول على النقاط الثلاث أمام طلائع الجيش بعد الفوز عليه 1 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

قال كارتيرون في مؤتمر صحفي عقب المباراة إن فريقه حقق فوزا مهما وحصل علي نقاط المباراة رغم المعاناة الشديدة بسبب الأرهاق وضغط المباريات في المسابقة.

وأضاف كارتيرون "الإرهاق أثر على لاعبي الزمالك في مباراة اليوم، لذلك كنت أقوم بتحفيز اللاعبين بين الشوطين للحصول على النقاط الثلاث، و‏ليست لدينا إصابات عضلية، فالاصابات عندنا كلها في الأربطة والمفاصل وهذا من ضغط المباريات".

وأوضح مدرب الزمالك "دفعت بحسام عبد المجيد كنوع من التأمين الدفاعي وهو لاعب طويل ويجيد ضربات الرأس خاصة أن الطلائع بدأ يعتمد على الكرات الطولية فى الربع ساعة الأخيرة، وشيء جيد لنا تسجيل الأهداف من فرص قليلة".

وتابع: "سوف أجلس مع الجهاز المعاون لبحث بديلي التونسي فرجاني ساسي وأحمد عيد بعد تاكد غيابهما عن مواجهة سموحة المقرر لها الخميس المقبل في المرحلة السادسة والعشرين للبطولة".

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة في المركز الثاني، المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم، علما بأن الفريق الأبيض سوف يخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم، كعقوبة موقعة عليه من الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية انسحابه أمام غريمه التقليدي الأهلي في فبراير الماضي.

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