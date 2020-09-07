الامارات | مباريات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الأمم الأوروبية البوسنة - بولندا 22:45 هولندا - إيطاليا 22:45 النمسا - رومانيا 22:45 إيرلندا الشمالية - النرويج 22:45 الدوري المصري Advertisements الاتحاد - المقاصة 17:30 وادي دجلة - المقاولون 20:00 الإسماعيلي - مصر 20:00 الحدود - الأهلي 22:30 الدوري البحريني الشباب - الحالة 20:00 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.